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Происшествия

В Керчи из горящего дома эвакуировали 15 человек

18:04 среда, 27 мая 2020
Керчь

В 15:05 поступило сообщение с информацией о задымлении на десятом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Сморжевского, 1 в г. Керчь.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по РК.

К месту происшествия было направлено 2 пожарно-спасательных автомобиля 16 пожарно-спасательной части и 17 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым, оперативная группа 3 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

По прибытию к месту происшествия установлено, что на десятом этаже 10-ти этажного жилого дома из окна идет дым. Звено газодымозащитной службы оперативно провело разведку помещений жилого дома. В ходе разведки установлено, что в жилой квартире горит помещение кухни и балкона на площади 15 м2. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуация 15-ти жильцов дома из них 2 детей. В 15:45 пожар ликвидирован на площади 15 м2. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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