Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Под медицинское наблюдение в Крыму за сутки взяли 170 человек ● Суд закрыл магазин в Крыму из-за нарушений профилактики COVID ● Коронавирус благотворно отразился на состоянии воды и воздуха Крыма ● Севастополец привез коронавирус из Индии ● На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных
В Бахчисарае на 30 суток приостановили деятельность трех предприятий
Бахчисарайский районный суд на 30 суток приостановил работу трех предприятий, нарушавших предписания Роспотребнадзора.
Об этом в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым заявил заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
— Бахчисарайским районным судом принято три решения о приостановлении деятельности субъектов на срок 30 суток. До устранения всех нарушений, — рассказал он.
Также Крутиков напомнил индивидуальным предпринимателям, что на территории Республики Крым продолжаются контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению предписаний Роспотребнадзора в условиях режима повышенной готовности.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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