В Бахчисарае на 30 суток приостановили деятельность трех предприятий

Бахчисарайский районный суд на 30 суток приостановил работу трех предприятий, нарушавших предписания Роспотребнадзора.

Об этом в ходе ежедневного брифинга по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым заявил заместитель руководителя крымского Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

— Бахчисарайским районным судом принято три решения о приостановлении деятельности субъектов на срок 30 суток. До устранения всех нарушений, — рассказал он.

Также Крутиков напомнил индивидуальным предпринимателям, что на территории Республики Крым продолжаются контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению предписаний Роспотребнадзора в условиях режима повышенной готовности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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