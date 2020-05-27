Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус благотворно отразился на состоянии воды и воздуха Крыма ● Севастополец привез коронавирус из Индии ● На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных ● Найдены новые нарушения при начислении надбавок медработникам ● В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса
Суд закрыл магазин в Крыму из-за нарушений профилактики COVID
Красногвардейский районный суд закрыл на один месяц продуктовый магазин в райцентре из-за многочисленных нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов при профилактике коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
В ходе внеплановой выездной проверки выявлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляя торговую деятельность в магазине, допустил многочисленные нарушения санитарного законодательства», – говорится в сообщении.
В частности, в торговом объекте при работе трех продавцов используется два контактных термометра для измерения температуры тела, дезинфекция которых не проводится. Кроме того, отсутствуют сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации, методические указания по использованию дезинфицирующего вещества и кожных антисептиков.
Также в магазине отсутствовали емкость для утилизации использованных средств индивидуальной защиты, облучатель воздуха рециркуляторного типа, журналы измерения температуры тела сотрудников и дезинфекции помещения. Кроме того, в магазине не было необходимого пятидневного запаса дезинфицирующих средств.
Владелец магазина свою вину не признал, а также заявил об устранении нарушений.
В результате рассмотрения дела суд признал о предпринимателя виновным и постановил приостановить деятельность магазина на 30 суток.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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