Суд закрыл магазин в Крыму из-за нарушений профилактики COVID

Красногвардейский районный суд закрыл на один месяц продуктовый магазин в райцентре из-за многочисленных нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов при профилактике коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В ходе внеплановой выездной проверки выявлено, что индивидуальный предприниматель, осуществляя торговую деятельность в магазине, допустил многочисленные нарушения санитарного законодательства», – говорится в сообщении.

В частности, в торговом объекте при работе трех продавцов используется два контактных термометра для измерения температуры тела, дезинфекция которых не проводится. Кроме того, отсутствуют сертификат качества, свидетельство о государственной регистрации, методические указания по использованию дезинфицирующего вещества и кожных антисептиков.

Также в магазине отсутствовали емкость для утилизации использованных средств индивидуальной защиты, облучатель воздуха рециркуляторного типа, журналы измерения температуры тела сотрудников и дезинфекции помещения. Кроме того, в магазине не было необходимого пятидневного запаса дезинфицирующих средств.

Владелец магазина свою вину не признал, а также заявил об устранении нарушений.

В результате рассмотрения дела суд признал о предпринимателя виновным и постановил приостановить деятельность магазина на 30 суток.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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