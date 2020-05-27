Симферополец украл из учебного заведения ноутбуки и смесители

Полицейские задержали ранее судимого симферопольца, который украл из учебного заведения восемь ноутбуков, проектор, сантехнические смесители и деньги.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

«Поступило заявление от руководства одного из учебных заведений о совершенной из учреждения краже. В заявлении было указано, что с территории образовательной организации было похищено восемь ноутбуков, мультимедийный проектор, три дорогостоящих сантехнических смесителя, видеорегистратор, а также денежные средства. Общая сумма причиненного ущерба составила более 326 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полицейские установили подозреваемого, которым оказался ранее судимый за имущественные преступления 44-летний симферополец, официально работающий охранником в одном из частных охранных предприятий города. «От задержанного получены признательные показания в совершении кражи. С его слов, все похищенное имущество он сдал в ломбард, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды», – добавили в МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 160 УК РФ – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские устанавливают местонахождение техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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