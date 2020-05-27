Севастопольские ученые считают небольшим риск заражения COVID-19 в море

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Исследования представителей семейства коронавирусов позволяют говорить о том, что активность возбудителя COVID-19 снижается в морской воде.

Об этом сообщили в Институте биологии южных морей имени Александра Ковалевского РАН (Севастополь), передает «Интерфакс».

«SARS-CoV-2, по видимому, плохо сохраняется в воде и, кроме того, его инфекционная активность, вероятно, резко снижается при прогреве воды до тех самых температур, которые мы имеем на пике купального сезона (больше 24 градусов)», – сообщили в институте.

Также препятствовать передаче инфекции во время купания должны физико-химические и микробиологические процессы, в которые вовлекаются вирусные частицы при попадании в морскую воду. Кроме этого, ученые уверены, что распространение коронавируса между населенными пунктами на побережье невозможно. Вместе с этим нельзя исключать риск заражения отдыхающих COVID-19 при купании на городских пляжах в пик сезона.

«Коронавирус может попадать в море с мочой и при смыве c тела инфицированного человека (или со сточными водами) – как это происходит и с другими патогенами», – сообщили ученые.

По их мнению, если пляжный отдых будет вносить какой-то вклад в прирост заражений новой коронавирусной инфекцией, то он, вероятней всего, «не будет велик». «Точная количественная оценка этого вклада будет затруднена из-за несовершенства методов идентификации коронавирусов в больших объемах морской воды», – рассказали ученые.

Сейчас отсутствуют научные сведения о способности SARS-CoV-2 сохранять инфекционную активность в воде, в том числе – в море. Однако подобные свойства исследованы у других представителей семейства коронавирусов, включая тех, которые вызывают опасные заболевания. Ученые считают, что на основе имеющегося десятка публикаций по этой теме можно судить и о возбудителе COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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