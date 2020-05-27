Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных ● Найдены новые нарушения при начислении надбавок медработникам ● В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса ● Аксенов поручил ученым Крыма мониторить ситуацию с коронавирусом ● Сезон 2020: россияне не хотят соблюдать социальную дистанцию на пляжах
Севастополец привез коронавирус из Индии
В Севастополе по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19.
По данным пресс-службы правительства, это один завозной случай из Индии и один местный житель.
«Севастополец жил заграницей, вернувшись, сразу был направлен в обсерватор «Изумруд». Еще один случай - это контактная группа с ранее заболевшим», - сообщили в пресс-службе.
Трех человек за сутки выписали после выздоровления.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 160 человек. Выздоровел 121 человек, три человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 79. Под наблюдением по месту жительства – 579 человек.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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