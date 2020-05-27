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Коронавирус в Крыму

Севастополец привез коронавирус из Индии

В Севастополе по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19.

По данным пресс-службы правительства, это один завозной случай из Индии и один местный житель.

«Севастополец жил заграницей, вернувшись, сразу был направлен в обсерватор «Изумруд». Еще один случай - это контактная группа с ранее заболевшим», - сообщили в пресс-службе.

Трех человек за сутки выписали после выздоровления.

Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 160 человек. Выздоровел 121 человек, три человека умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 79. Под наблюдением по месту жительства – 579 человек.

В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Найдены новые нарушения при начислении надбавок медработникам. Крымская прокуратура выявила очередные нарушения при начислении надбавок медработникам, положенных за работу с COVID-положительными пациентами.

В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса. За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму резко выросло число госпитализированных с пневмонией. В Крыму за последние сутки в два раза выросло количество госпитализированных с пневмонией – с 6 до 13 человек.

Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор. За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено 60 человек, которые прибыли на полуостров из-за границы и других регионов РФ.

Коронавирус в Крыму
В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

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