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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 27 мая

00:23 среда, 27 мая 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 27 мая.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском, Кировском и Джанкойском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый, пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами грозы), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 9 до 16, ночью около 9 градусов. Ветер юго-западный 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 86 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер южный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 72 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью около 12 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 19, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 82 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 87 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 18, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 11 до 20, ночью от 11 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 94 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 12, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 8 градусов. Ветер южный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 13 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 15, в Евпатории - 16, на мысе Казантип в Азовском море - 17, в Керчи - 17, в Николаевке - 16, в Севастополе - 15, в Судаке - 15, на Тарханкуте - 16, в Феодосии - 16, в Ялте - 15 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 15, в Египте - 26, на Кипре - 22, в Одессе - 16, в Сочи - 18, в Турции - 22, в Хорватии - 20 градусов выше нуля.

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