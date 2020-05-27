Предпринимателям Крыма пообещали выдать микрозаймы

Фонд микрофинансирования РК, работающий в направлении поддержки крымских предпринимателей, докапитализируют до 1,5 млрд руб.

Об этом во время онлайн-конференции сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.

— По еще одному институту поддержки, Фонду микрофинансирования, у нас капитализация на сегодняшний день составляет 1 млрд 300 млн рублей. Буквально в конце апреля были выделены 200 млн из бюджета РК на поддержку бизнеса. На текущую дату мы ожидаем еще 191 млн из федерального бюджета. То есть у нас капитализация уже будет составлять в ближайшее время больше 1,5 млрд и рассматривается вопрос о еще большей поддержке Республики Крым из федерального бюджета, – сообщил Шеряко.

Также, по словам министра, в 2020 году запланировано предоставление микрозаймов на общую сумму 600 млн рублей.

— Но уже за апрель-май мы выдали больше 80 микрозаймов на общую сумму более 300 млн рублей, — уточнил Шеряко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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