Власть
Предпринимателям Крыма пообещали выдать микрозаймы
Фонд микрофинансирования РК, работающий в направлении поддержки крымских предпринимателей, докапитализируют до 1,5 млрд руб.
Об этом во время онлайн-конференции сообщил министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко.
— По еще одному институту поддержки, Фонду микрофинансирования, у нас капитализация на сегодняшний день составляет 1 млрд 300 млн рублей. Буквально в конце апреля были выделены 200 млн из бюджета РК на поддержку бизнеса. На текущую дату мы ожидаем еще 191 млн из федерального бюджета. То есть у нас капитализация уже будет составлять в ближайшее время больше 1,5 млрд и рассматривается вопрос о еще большей поддержке Республики Крым из федерального бюджета, – сообщил Шеряко.
Также, по словам министра, в 2020 году запланировано предоставление микрозаймов на общую сумму 600 млн рублей.
— Но уже за апрель-май мы выдали больше 80 микрозаймов на общую сумму более 300 млн рублей, — уточнил Шеряко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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