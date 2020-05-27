Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.9
воздух +18
море +16

Происшествия

Появилось видео взрыва двух бомб под Севастополем

Появилось видео взрыва двух бомб под Севастополем

фото © МЧС Севастополя

Две 50-килограммовые авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили в районе строительства трассы «Таврида» под Севастополем.

Об этом сообщили в управлении МЧС России по Севастополю.

По информации спасателей, найденные бомбы нельзя было транспортировать на специальный полигон, поэтому было решено уничтожить их на месте.

«Сложность данной операции заключалась в том, что авиабомбы уничтожались на месте, где рядом находился газопровод – 60 метров, диаметром 530 миллиметров. Также вблизи располагались линии электропередач. Был произведен расчет на камуфлет. В результате работ объекты инфраструктуры не повреждены», – сообщил заместитель начальника специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Сергей Наполов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Женщина с двумя детьми застряла в машине на Меганоме. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с двумя детьми, чей автомобиль провалился в промытую часть дороги на мысе Меганом.

В Севастополе на участке заживо закопали десять щенят. Супруги из Севастополя после долгого отсутствия приехали на свой дачный участок и услышали слабый писк.

На трассе под Симферополем сгорела «ГАЗель». В Бахчисарайском районе на трассе Симферополь – Севастополь произошло возгорание автомобиля «ГАЗель» на дороге.

В Ялте нашли женщину, сбившую мопедиста и сбежавшую с места ДТП. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Ялте установлен водитель, скрывшийся с места ДТП.

Происшествия
Появилось видео взрыва двух бомб под Севастополем

Появилось видео взрыва двух бомб под Севастополем видео

Две 50-килограммовые авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили в районе строительства трассы «Таврида» под Севастополем.

Власть
Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» хотят приватизировать

Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» хотят приватизировать

Государственный совет Крыма дал согласие на проведение приватизации госпредприятия «ПАО «Массандра».

Водный кризис
Керчь на двое суток осталась без воды

Керчь на двое суток осталась без воды

Более 120 тысяч жителей Керчи остались без воды до 28 мая из-за проведения аварийных работ.

Власть
День города Симферополя отпразднуют в онлайн-режиме

День города Симферополя отпразднуют в онлайн-режиме

В этом году мероприятия, посвященные празднованию Дня города Симферополя, пройдут в онлайн-режиме.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации