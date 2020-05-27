Происшествия
Появилось видео взрыва двух бомб под Севастополем
фото © МЧС Севастополя
Две 50-килограммовые авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили в районе строительства трассы «Таврида» под Севастополем.
Об этом сообщили в управлении МЧС России по Севастополю.
По информации спасателей, найденные бомбы нельзя было транспортировать на специальный полигон, поэтому было решено уничтожить их на месте.
«Сложность данной операции заключалась в том, что авиабомбы уничтожались на месте, где рядом находился газопровод – 60 метров, диаметром 530 миллиметров. Также вблизи располагались линии электропередач. Был произведен расчет на камуфлет. В результате работ объекты инфраструктуры не повреждены», – сообщил заместитель начальника специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Сергей Наполов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Женщина с двумя детьми застряла в машине на Меганоме. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с двумя детьми, чей автомобиль провалился в промытую часть дороги на мысе Меганом.
В Севастополе на участке заживо закопали десять щенят. Супруги из Севастополя после долгого отсутствия приехали на свой дачный участок и услышали слабый писк.
На трассе под Симферополем сгорела «ГАЗель». В Бахчисарайском районе на трассе Симферополь – Севастополь произошло возгорание автомобиля «ГАЗель» на дороге.
В Ялте нашли женщину, сбившую мопедиста и сбежавшую с места ДТП. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Ялте установлен водитель, скрывшийся с места ДТП.
Появилось видео взрыва двух бомб под Севастополем видео
Две 50-килограммовые авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили в районе строительства трассы «Таврида» под Севастополем.
Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» хотят приватизировать
Государственный совет Крыма дал согласие на проведение приватизации госпредприятия «ПАО «Массандра».
Керчь на двое суток осталась без воды
Более 120 тысяч жителей Керчи остались без воды до 28 мая из-за проведения аварийных работ.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
23 мая
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
вчера
День города Симферополя отпразднуют в онлайн-режиме
В этом году мероприятия, посвященные празднованию Дня города Симферополя, пройдут в онлайн-режиме.