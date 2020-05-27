Появилось видео взрыва двух бомб под Севастополем

фото © МЧС Севастополя

Две 50-килограммовые авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили в районе строительства трассы «Таврида» под Севастополем.

Об этом сообщили в управлении МЧС России по Севастополю.

По информации спасателей, найденные бомбы нельзя было транспортировать на специальный полигон, поэтому было решено уничтожить их на месте.

«Сложность данной операции заключалась в том, что авиабомбы уничтожались на месте, где рядом находился газопровод – 60 метров, диаметром 530 миллиметров. Также вблизи располагались линии электропередач. Был произведен расчет на камуфлет. В результате работ объекты инфраструктуры не повреждены», – сообщил заместитель начальника специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Сергей Наполов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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