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Происшествия

Под Симферополем жители вызвали МЧС, думая, что нашли бомбу

В пгт. Гвардейское Симферопольского района Крыма в частном жилом доме нашли подозрительный предмет. На месте работали сотрудники МЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.

Происшествие произошло в минувшие выходные в доме на ул. Советской поселка. «При проведении строительных работ обнаружили предмет, напоминавший боеприпас, который торчал из фундамента дома. Жильцы сразу же вызвали спасателей», - сообщили в МЧС.

На место прибыли пиротехники, пожарные, сотрудники МВД, представители местной власти. Территорию оцепили, а жителей соседних домов эвакуировали.

«После осмотра носовой части корпуса находки классифицировать ее не удалось. Одевшись в бронежилет и используя отбойный молоток, специалисты через 20 минут извлекли предмет из бетона. Им оказался один из элементов аппарата для перемешивания бетона», - рассказали в МЧС.

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