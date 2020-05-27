Происшествия
Под Симферополем жители вызвали МЧС, думая, что нашли бомбу
В пгт. Гвардейское Симферопольского района Крыма в частном жилом доме нашли подозрительный предмет. На месте работали сотрудники МЧС.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РК.
Происшествие произошло в минувшие выходные в доме на ул. Советской поселка. «При проведении строительных работ обнаружили предмет, напоминавший боеприпас, который торчал из фундамента дома. Жильцы сразу же вызвали спасателей», - сообщили в МЧС.
На место прибыли пиротехники, пожарные, сотрудники МВД, представители местной власти. Территорию оцепили, а жителей соседних домов эвакуировали.
«После осмотра носовой части корпуса находки классифицировать ее не удалось. Одевшись в бронежилет и используя отбойный молоток, специалисты через 20 минут извлекли предмет из бетона. Им оказался один из элементов аппарата для перемешивания бетона», - рассказали в МЧС.
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