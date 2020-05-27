Под медицинское наблюдение в Крыму за сутки взяли 170 человек

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В Республике Крым за последние сутки 144 человека были сняты с медицинского наблюдения, 170 – взяты под наблюдение. Всего под наблюдением врачей находятся 2285 человек, из них 1248 – на дому.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом в регионе.

Из 355 выявленных на территории Республики Крым случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на лечении в данный момент остаются 168 человек. Из них по-прежнему четверо – трое в Симферополе и один в Евпатории – находятся в тяжелом состоянии, подключены к аппаратам ИВЛ.

178 человек в Республике Крым были выписаны по факту выздоровления.

При этом, как сообщил Лясковский, в Крыму госпитализированы 179 пациентов с негоспитальной пневмонией, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщалось, в регионе за последние сутки было зарегистрировано шесть новых случаев заражения COVID-19, из них три случая были выявлены в Симферополе, по одному случаю – в Феодосии, Алуште и Евпатории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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