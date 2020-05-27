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Власть

Почти сто новых севастопольских автобусов сломались и не выполняют рейсы

Закупленные для ГУП «Севэлектроавтотранс» почти сто новых автобусов не выходят на линии и остаются неисправными.

Об этом сообщил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев, передает «Новый Севастополь».

«40 пригородного и 50 автобусов городского назначения», – сказал он.

По его словам, речь идет о машинах марки Bravis. Как сказал Румянцев, неисправности были обнаружены, когда техника начала эксплуатироваться. Ведется претензионная работа. Готовится обращение в суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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