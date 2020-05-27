Почти сто новых севастопольских автобусов сломались и не выполняют рейсы

Закупленные для ГУП «Севэлектроавтотранс» почти сто новых автобусов не выходят на линии и остаются неисправными.

Об этом сообщил директор городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев, передает «Новый Севастополь».

«40 пригородного и 50 автобусов городского назначения», – сказал он.

По его словам, речь идет о машинах марки Bravis. Как сказал Румянцев, неисправности были обнаружены, когда техника начала эксплуатироваться. Ведется претензионная работа. Готовится обращение в суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Донбассе реставраторы нашли раритетный крымский троллейбус. Из Донецкой области в Запорожье привезли раритетный крымский троллейбус Skoda 9Tr, который в советское время ездил по маршруту «Симферополь-Ялта».

Российские авиакомпании резко снизили стоимость билетов на июнь. Крупнейшие российские авиакомпании – «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair резко снизили стоимость билетов на июнь из Москвы в города России и обратно.

В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров. С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.

Движение по «Тавриде» в районе Зуи изменено. Схема движения по строящейся трассе «Таврида» изменена для ремонта примыкающей к ней улицы Речной в поселке Зуя.