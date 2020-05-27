Парламент Крыма купил иномарку почти за два миллиона рублей

В парламенте Крыма обзавелись новым автомобилем.

Японской Toyota Camry почти за два миллиона рублей пополнился автопарк управления делами парламента в разгар карантинных мер в связи с коронавирусом.

Тендер по закупке легкового автомобиля Toyota Camry комплектации «стандарт плюс» объявили в конце апреля.

Начальная цена автомобиля в объявлении о закупке была обозначена в 1,9 миллиона рублей. Купили ее в итоге за 1,8 миллиона у российского ООО «СБСВ-Ключавто Новороссийск».

Эта фирма «перебила» цену другого участника торгов – ООО «Автопарк-М» из Симферополя. Она принадлежит депутату крымского парламента Михаилу Смолянову и является постоянным поставщиком автомобилей для автопарков органов власти Крыма.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе возобновляется спор между Минобороны РФ и администрацией города. В суде возобновляется спор между Министерством обороны РФ и администрацией Севастополя из-за пляжа «Толстяк».

Зеленскому предложили сделать въезд в Крым платным. На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением к Владимиру Зеленскому сделать въезд в Крым платным для нерезидентов.

Украинские политики декларируют бизнес и недвижимость в Крыму. Украинские политики и чиновники продолжают декларировать свое имущество и активы на полуострове.

В Севастополье власти вводят запрет на продажу алкоголя в День защиты детей. Власти Севастополя сообщают о запрете розничной продажи алкогольной продукции 1 июня, когда отмечается Международный День защиты детей.