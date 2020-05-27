Власть
Парламент Крыма купил иномарку почти за два миллиона рублей
В парламенте Крыма обзавелись новым автомобилем.
Японской Toyota Camry почти за два миллиона рублей пополнился автопарк управления делами парламента в разгар карантинных мер в связи с коронавирусом.
Тендер по закупке легкового автомобиля Toyota Camry комплектации «стандарт плюс» объявили в конце апреля.
Начальная цена автомобиля в объявлении о закупке была обозначена в 1,9 миллиона рублей. Купили ее в итоге за 1,8 миллиона у российского ООО «СБСВ-Ключавто Новороссийск».
Эта фирма «перебила» цену другого участника торгов – ООО «Автопарк-М» из Симферополя. Она принадлежит депутату крымского парламента Михаилу Смолянову и является постоянным поставщиком автомобилей для автопарков органов власти Крыма.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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