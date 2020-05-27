Найдены новые нарушения при начислении надбавок медработникам

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Крымская прокуратура выявила очередные нарушения при начислении надбавок медработникам, положенных за работу с COVID-положительными пациентами.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в нарушение требований законодательства 9 работникам Республиканской детской клинической больницы не выплачены надбавки стимулирующего характера на общую сумму 226 тыс руб, – говорится в сообщении. – 55 медицинским работникам Симферопольской клинической больницы стимулирующие выплаты начислены с нарушением условий расчета».

Также сотрудники прокуратуры выяснили, что медикам, которые ранее оказывали помощь COVID-положительным пациентам, не доплатили более 700 тыс рублей.

«Установлен факт невыплаты стимулирующих надбавок в размере 707 тыс руб 45 работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, имевшим контакт с больными COVID-19 до 21 марта 2020 года», – уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, в прокуратуре отметили, что до сих пор не решен вопрос с предоставлением мер поддержки сотрудникам обсерваторов, которые непосредственно участвуют в оказании помощи гражданам с подтвержденным COVID-19 или из группы риска. «Проведенной прокуратурой республики проверкой установлено, что вопрос о предоставлении указанной категории работников мер социальной поддержки в виде выплат стимулирующего характера не решен, чем нарушаются их трудовые права», – подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

Ранее сегодня во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов сообщил, что на «горячую линию» министерства «продолжают поступать обращения по поводу выплат стимулирующих надбавок за работу с данной категорией больных» и отчитался, что общая сумма соответствующих выплат составила 59,1 млн рублей.

Неделей ранее в крымской прокуратуре сообщили о нарушениях при начислении стимулирующих выплат сотрудникам «Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи». Однако в тот же день в официальном Telegram-канале центра были опубликованы копии платежных документов, подтверждающих, что сотрудники получили все положенные надбавки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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