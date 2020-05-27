На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных

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Медики города продолжают вахту на пунктах пропуска в город.

На пунктах пропуска в Севастополь в течение двух месяцев работы были госпитализированы семь человек с симптомами коронавируса. У двоих из них впоследствии подтвердился диагноз.

Об этом сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. По словам чиновника, сотрудники скорой помощи проводят термометрию на постах.

«Проверяется состояние здоровья человека — и такие случаи были, что состояние здоровья не в норме», — сказал Краснокутский, добавив статистику: за два месяца выявлено семь подозрений на коронавирус, два из которых подтвердились.

О том, что случаи госпитализации на блокпостах происходили, на встрече с сотрудниками скорой помощи города заявлял врио. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Тогда же медицинские работники обратились к главе города с предложением — осуществлять дежурство медиков на пунктах пропуска не в рабочую смену, а в свободное время и за отдельную плату.

Подобное решение позволит продолжать медицинский контроль на въезде в Севастополь без такого значительного ущерба городской системе здравоохранения, отмечали врачи. Михаил Развожаев эту инициативу поддержал.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Севастополе, который действовал с 1 апреля 2020, официально прекратил свою силу 18 мая, но режим повышенной готовности продолжается до конца месяца. В соответствии с ним в Севастополе действуют особые правила въезда и выезда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

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