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Коронавирус в Крыму

На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных

На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных

фото © Пресс-служба правительства Севастополя

Медики города продолжают вахту на пунктах пропуска в город.

На пунктах пропуска в Севастополь в течение двух месяцев работы были госпитализированы семь человек с симптомами коронавируса. У двоих из них впоследствии подтвердился диагноз.

Об этом сообщил и.о. директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. По словам чиновника, сотрудники скорой помощи проводят термометрию на постах.

«Проверяется состояние здоровья человека — и такие случаи были, что состояние здоровья не в норме», — сказал Краснокутский, добавив статистику: за два месяца выявлено семь подозрений на коронавирус, два из которых подтвердились.

О том, что случаи госпитализации на блокпостах происходили, на встрече с сотрудниками скорой помощи города заявлял врио. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Тогда же медицинские работники обратились к главе города с предложением — осуществлять дежурство медиков на пунктах пропуска не в рабочую смену, а в свободное время и за отдельную плату.

Подобное решение позволит продолжать медицинский контроль на въезде в Севастополь без такого значительного ущерба городской системе здравоохранения, отмечали врачи. Михаил Развожаев эту инициативу поддержал.

Напомним, что режим обязательной самоизоляции в Севастополе, который действовал с 1 апреля 2020, официально прекратил свою силу 18 мая, но режим повышенной готовности продолжается до конца месяца. В соответствии с ним в Севастополе действуют особые правила въезда и выезда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса. За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму резко выросло число госпитализированных с пневмонией. В Крыму за последние сутки в два раза выросло количество госпитализированных с пневмонией – с 6 до 13 человек.

Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор. За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено 60 человек, которые прибыли на полуостров из-за границы и других регионов РФ.

Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса. В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.

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В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

В Крыму зарегистрировали еще шесть случаев коронавируса

За 26 мая в Республике Крым зарегистрировано 6 новых случаев коронавирусной инфекции.

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