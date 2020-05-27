Моряки из Севастополя смогут сойти на берег после 10 месяцев в море

Севастопольские моряки с немецкого судна, которым не позволили сойти на берег в Мурманске, смогут сделать это в Архангельске.

Об этом сообщил уполномоченный по защите прав человека в Севастополе Павел Буцай.

Причиной запрета, напомнил он, стала вспышка в Мурманской области коронавирусной инфекции. По словам Буцая, речь идет о 15 моряках.

«Они провели в море уже 10 месяцев, и им необходимо сойти на берег», – подчеркнул омбудсмен.

Сейчас, по его словам, уполномоченные двух регионов совместно контролируют ситуацию. В числе тех, кто заменит сошедших на берег моряков, также будут севастопольцы.

Как ранее сообщалось, члены экипажа не имеют никаких признаков коронавируса и готовы пройти любые тестирования. Несмотря на многомесячное плавание, а они были в рейсе почти 10 месяцев, состояние здоровья команды оценивается как удовлетворительное.

В тексте использованы материалы: Форпост

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