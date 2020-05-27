Крымские парламентарии продлили льготный проезд для медработников до конца года

Действие права на льготный проезд для местных медработников, инициированное крымским правительством, продлено до конца текущего года.

Соответствующие поправки к республиканскому закону «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» приняли сразу в двух чтениях на сегодняшнем заседании крымского парламента.

«Проектом закона предлагается продлить действие дополнительной меры социальной поддержки в виде льготного проезда медработникам государственных учреждений Республики Крым, социальным работникам и работникам Роспотребнадзора с 1 июня по 31 декабря 2020 года», – представил законопроект спикер Госсовета Владимир Константинов.

Также внесенные изменения позволили расширить список медработников, которые могут рассчитывать на льготы – к их числу отнесли сотрудников крымского филиала ФМБА России, работников медико-санитарной части МВД по Республике Крым и медработников гериатрических и психоневрологических интернатов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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