Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Крымские парламентарии продлили льготный проезд для медработников до конца года ● Севастопольские ученые считают небольшим риск заражения COVID-19 в море ● В Бахчисарае на 30 суток приостановили деятельность трех предприятий ● Под медицинское наблюдение в Крыму за сутки взяли 170 человек ● Суд закрыл магазин в Крыму из-за нарушений профилактики COVID
Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19
Крымские медики выписали за истекшие сутки 24 пациента, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 178 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выздоровевших за весь период – 178 человек», – сообщил он.
26 мая сообщалось, что с выздоровлением из больниц выписаны 154 пациента, переболевших коронавирусом.
С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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