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Коронавирус в Крыму

Крымские медики выписали за сутки 24 выздоровевших после COVID-19

19:56 среда, 27 мая 2020

Крымские медики выписали за истекшие сутки 24 пациента, которые выздоровели после COVID-19, общее число выздоровевших достигло 178 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Выздоровевших за весь период – 178 человек», – сообщил он.

26 мая сообщалось, что с выздоровлением из больниц выписаны 154 пациента, переболевших коронавирусом.

С 18 мая на территории республики прекратил действовать режим самоизоляции граждан – требование оставаться дома заменено на рекомендацию, но введен обязательный масочный режим в общественных местах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под медицинское наблюдение в Крыму за сутки взяли 170 человек. В Республике Крым за последние сутки 144 человека были сняты с медицинского наблюдения, 170 – взяты под наблюдение. Всего под наблюдением врачей находятся 2285 человек, из них 1248 – на дому.

Севастополец привез коронавирус из Индии. В Севастополе по состоянию на утро 27 мая зарегистрировано еще два случая заболевания COVID-19.

На блокпостах под Севастополем выявили двух зараженных. Медики города продолжают вахту на пунктах пропуска в город.

Найдены новые нарушения при начислении надбавок медработникам. Крымская прокуратура выявила очередные нарушения при начислении надбавок медработникам, положенных за работу с COVID-положительными пациентами.

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