Крымчанина оштрафовали за костер в своем дворе

Собственника частного владения в селе Укромное Симферопольского района оштрафовали за нарушение противопожарного режима.

Он сжигал траву в своем дворе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Крыму.

«Инспекторский состав отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району привлек собственника к административной ответственности в виде штрафа за нарушение особого противопожарного режима, который допустил выжигание сухой растительности на своем участке», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что всего за прошедшие сутки спасателям пришлось тушить 8 пожаров, четыре из которых были связаны с возгоранием сухой растительности и мусора.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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