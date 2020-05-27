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Власть

Крымавтодор укрепил обочины дороги на плато Ай-Петри

11:21 среда, 27 мая 2020
Ялта

Работы выполнили сотрудниками «Ялтинское ДЭУ» ГУП РК «Крымавтодор».

Об этом сообщила пресс-служба Крымавтодора.

На участке автомобильной дороги, ведущей на плато Ай-Петри со стороны Ялты, сотрудниками «Ялтинское ДЭУ» ГУП РК «Крымавтодор» были выполнены работы по укреплению обочин и засыпка промоин для сохранности полотна и обеспечения безопасности дорожного движения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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