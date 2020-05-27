Власть
Крым пообещали восемь миллиардов на развитие здравоохранения
Республика Крым в ближайшее время из разных источников получит в сумме 8 миллиардов рублей на модернизацию системы здравоохранения.
Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов на заседании крымского парламента.
По словам Константинова, деньги будут направлены в первую очередь на ремонт больниц и закупку оборудования.
«Нам следует заботиться о том, чтобы кадры республиканского здравоохранения соответствовали тому уровню, на который выйдет эта сфера после такой капитальной модернизации», - отметил Константинов, добавив, что внимание и властей, и общества к медицине сейчас усилилось.
При этом спикер парламента добавил, что на данный момент стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом уже получили более трех тысяч крымских врачей, а общая сумма выплат уже превысила 64 миллиона рублей.
«Мы не ограничились федеральной поддержкой: в республике были расширены категории работников медучреждений, имеющих право получать доплаты. Это стало возможно за счет республиканского бюджета. Будем стараться, чтобы наши медики чувствовали себя социально защищенными и занимали достойное место в обществе не только в экстремальных условиях», - заключил Константинов.
Ранее руководитель «Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Сергей Олефиренко разъяснил, к на выплаты в связи с COVID и объяснил, почему вокруг ситуации с выплатами возникает так много недовольств со стороны медицинских работников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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