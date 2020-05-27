Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» хотят приватизировать

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Государственный совет Крыма дал согласие на проведение приватизации госпредприятия «ПАО «Массандра».

Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания парламента республики.

«Дополнить объектом приватизации, подлежащим приватизации путем преобразования в хозяйственное общество: государственным унитарным предприятием «Производственно-аграрное объединение «Массандра», – сказано в пояснительной записке к принятому плану приватизации госимущества на этот год.

В тексте документа отмечается, что балансовая стоимость основных средств предприятия составляет 627,4 млн рублей.

В 2014-м году предприятие «Массандра» было национализировано решением Госсовета Крыма. Постановлением Совмина 21 октября 2014 года государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» передан в состав федерального госпредприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента РФ.

В марте прошлого года «Массандра» была передана в собственность Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил тогда, что в дальнейшем предприятие «Массандра» будет продано в частную собственность.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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