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Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма «Массандра» хотят приватизировать
фото © lexx-crimea.ru
Государственный совет Крыма дал согласие на проведение приватизации госпредприятия «ПАО «Массандра».
Соответствующее решение принято в ходе сегодняшнего заседания парламента республики.
«Дополнить объектом приватизации, подлежащим приватизации путем преобразования в хозяйственное общество: государственным унитарным предприятием «Производственно-аграрное объединение «Массандра», – сказано в пояснительной записке к принятому плану приватизации госимущества на этот год.
В тексте документа отмечается, что балансовая стоимость основных средств предприятия составляет 627,4 млн рублей.
В 2014-м году предприятие «Массандра» было национализировано решением Госсовета Крыма. Постановлением Совмина 21 октября 2014 года государственный концерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра» передан в состав федерального госпредприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента РФ.
В марте прошлого года «Массандра» была передана в собственность Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил тогда, что в дальнейшем предприятие «Массандра» будет продано в частную собственность.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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