Коронавирус в Крыму
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Коронавирус благотворно отразился на состоянии воды и воздуха Крыма
фото © Новости Крыма
Режим повышенной готовности, введенный в Крыму с конца марта, благотворно отразился на природе: специалисты отмечают снижение содержания солей тяжелых металлов и других загрязняющих веществ в воде и воздухе.
Как сообщили в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в апреле в водных объектах полуострова не обнаружено высокого и экстремально высокого загрязнения.
Превышение органических веществ (по ХПК) отмечено в створах рек Таракташ (Судак), Ускут (Приветное), Салгир, Двуречье, Малый Салгир (в окрестностях Симферополя).
Кроме того, в реке Салгир зафиксировано превышение концентраций азота нитритного и фосфатов.
Что касается воздуха, то даже в промышленных городах – Красноперекопске и Армянске – CИ отдельных загрязняющих веществ не превышает 1. В остальных городах Крыма превышение ПДК не отмечено ни по одной наблюдаемой позиции.
В мае ситуация изменилась в лучшую сторону: по данным специалистов ФГБУН НИИСХ РК концентрация солей тяжелых металлов в той же реке Салгир снизилась на 30% – 50% к показателям коронавирусного периода. Аналогичная тенденция прослеживается и в воздухе.
В тексте использованы материалы: Новый день
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