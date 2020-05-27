Водный кризис
Развитие сюжета: Ситуация с обеспечением водой Симферополя критическая ● Власти Крыма решили, что водохранилища на полуострове заполнены на треть ● Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Севастополе ● Для снабжения Симферополя водой тянут новый водопровод ● Херсонские аграрии высказались о возможной подаче воды в Крым
Керчь на двое суток осталась без воды
фото © Podrobnosti.ua
Более 120 тысяч жителей Керчи остались без воды до 28 мая из-за проведения аварийных работ.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«В МЧС поступила информация об отключении водоснабжения в городском округе Керчь с 6.00 27 мая до 15.00 28 мая», – говорится в сообщении.
По данным ГУП «Вода Крыма», из-за проведения запланированных аварийных работ от водоснабжения отключат 126 тыс человек. В МЧС пояснили, что «с целью недопущения чрезвычайных ситуаций руководителям социально значимых объектов: детских садов, больниц и других потребителей необходимо заблаговременно создать запасы воды».
Привозить воду населению будут согласно утвержденному графику. Основные городские медицинские учреждения будут обеспечены бесперебойным подвозом воды. В детские сады при наличии дежурных групп также будет обеспечен подвоз воды по заявкам, сообщили в МЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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