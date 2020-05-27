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Водный кризис

Керчь на двое суток осталась без воды

11:52 среда, 27 мая 2020
Керчь
Керчь на двое суток осталась без воды

фото © Podrobnosti.ua

Более 120 тысяч жителей Керчи остались без воды до 28 мая из-за проведения аварийных работ.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В МЧС поступила информация об отключении водоснабжения в городском округе Керчь с 6.00 27 мая до 15.00 28 мая», – говорится в сообщении.

По данным ГУП «Вода Крыма», из-за проведения запланированных аварийных работ от водоснабжения отключат 126 тыс человек. В МЧС пояснили, что «с целью недопущения чрезвычайных ситуаций руководителям социально значимых объектов: детских садов, больниц и других потребителей необходимо заблаговременно создать запасы воды».

Привозить воду населению будут согласно утвержденному графику. Основные городские медицинские учреждения будут обеспечены бесперебойным подвозом воды. В детские сады при наличии дежурных групп также будет обеспечен подвоз воды по заявкам, сообщили в МЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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