Власть
Каждый шестой крымчанин не платит за вывоз мусора
фото © Новости Крыма
Около 1/6 части абонентов ГУП РК «Крымэкоресурсы» ни разу не оплачивали услугу по вывозу ТКО с начала 2019 года.
Об этом во время онлайн-конференции заявил генеральный директор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно – расчетный центр» Эскендер Салиев.
— Анализировали оплату по вывозу ТКО. С 1 января 2019 года по сегодняшний день 1/6 наших граждан, крымчан, это не так уж и мало, больше чем 1/6 наших граждан сегодня вообще ни разу не оплачивали эту услугу. А услуга им оказывается, так или иначе. Я не думаю, что они сами на полигон возят, — сообщил Салиев.
По его словам, сегодня у профильного предприятия ГУП РК «Крымэкоресурсы» около 720 тысяч лицевых счетов. Таким образом около 113 тысяч человек не платили за вывоз ТКО ни разу, начиная с 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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