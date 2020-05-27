Каждый шестой крымчанин не платит за вывоз мусора

фото © Новости Крыма

Около 1/6 части абонентов ГУП РК «Крымэкоресурсы» ни разу не оплачивали услугу по вывозу ТКО с начала 2019 года.

Об этом во время онлайн-конференции заявил генеральный директор ГУП РК «Крымский республиканский единый информационно – расчетный центр» Эскендер Салиев.

— Анализировали оплату по вывозу ТКО. С 1 января 2019 года по сегодняшний день 1/6 наших граждан, крымчан, это не так уж и мало, больше чем 1/6 наших граждан сегодня вообще ни разу не оплачивали эту услугу. А услуга им оказывается, так или иначе. Я не думаю, что они сами на полигон возят, — сообщил Салиев.

По его словам, сегодня у профильного предприятия ГУП РК «Крымэкоресурсы» около 720 тысяч лицевых счетов. Таким образом около 113 тысяч человек не платили за вывоз ТКО ни разу, начиная с 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчь на двое суток осталась без воды. Более 120 тысяч жителей Керчи остались без воды до 28 мая из-за проведения аварийных работ.

В Симферополе заменили 240 ламп на уличных фонарях. В крымской столице продолжаются работы по восстановление освещения на улицах города.

В Алуште на набережной установили чучела животных. В Профессорском уголке, примыкающем к главному променаду Алушты, в качестве украшения установили чучела животных: кабана, лисы и барсука.

Ситуация с обеспечением водой Симферополя критическая. Специалист по геоинформационным системам Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию Сергей Гапон считает, что усилия властей Симферополя по обеспечению города водой способны принести облегчение лишь на короткое время.