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Общество

Какой сегодня праздник 27 мая

00:07 среда, 27 мая 2020
Какой сегодня праздник 27 мая

фото © pixabay.com

Сегодня, 27 мая 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День города Санкт-Петербург

Фото pixabay.com

Город основан 27 мая 1703 года. Датой рождения Санкт-Петербурга считается закладка Петром I на Заячьем острове в устье реки Невы Петропавловской крепости. Назван город в честь апостола Петра. «Прорубив окно в Европу», Петр I в следующем году на острове Котлин основывает крепость Кронштадт. Напротив Петропавловской крепости был заложен первый торговый порт Санкт-Петербурга.

Всероссийский день библиотек (День библиотекаря)

Общероссийский день библиотек, отмечаемый ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Он установлен Указом Президента РФ Б.Н. Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года.

Одна из главных задач сегодняшнего праздника — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, их важнейшую роль в жизни общества. В связи с этим, в библиотеках, читальных залах и других образовательных учреждениях в этот день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.

Также в этот день поздравления с профессиональным праздником принимают все библиотечные работники.

Сидор Огуречник (Сидор Бокогрей)

Народный праздник «Сидор Бокогрей» отмечается 27 мая (по старому стилю - 14 мая). Верующие православной церкви в этот день чтут память двух святых с именем Исидор - Исидора Хиосского, мученика и Исидора Твердислова, чудотворца. Другие названия праздника: «Сиверы», «Сидоры», «Сидор Огуречник». Бокогреем день прозвали потому, что с 27 мая переставали дуть северные холодные ветра - «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы».

Также сегодня, 27 мая, отмечают такие праздники:

- День Ивана Русского в Греции

- День смелых решений

- День изобретения шпрот

- День велосипеда в Канаде

- День детей в Нигерии

- День матери в Боливии

- День итальянский говядины (National Italian Beef Day) в США

- День отмены рабства в Гваделупе, на Сен-Мартене

- День вооруженных сил Никарагуа

- День национальных героев в Теркс и Кайкос

- День территориального самоуправления в Польше

Сегодня именины празднуют: Иван, Марк, Макар, Александр, Яков, Исидор, Максим, Леонтий, Никита, Серапион, Варвар, Тихон.

Что происходило 27 мая в прошлые годы

1199 - римский папа Иннокентий обложил первым прямым папским налогом Духовенство.

1328 - после смерти младшего сына Филиппа IV КрасивогоКарла IV Красивого, который стал последним представителем династии Капетингов, на французский престол вступил двоюродный брат Карла Филипп VIпервый король из династии Валуа.

1647 - в штате Массачусетс казнена (повешена) первая ведьмаАча Янг.

1657 - Священная Римская империя обязалась помочь Польше в борьбе с украинским казачеством.

1703 - заложена Петропавловская крепость. День основания города Санкт-Петербурга.

1753 - завершено строительство Андреевской церкви в Киеве.

1794 - императрица Екатерина Р†Р† издала рескрипт об основании нового города и порта в Хаджибее и утвердила первый генеральный план города Одессы.

1821 - основана Николаевская астрономическая обсерватория.

1895 - английский изобретатель Бирт Акрес (Birt Acres) запатентовал кинопроектор.

1916 - президент США Вудро Вильсон призвал после войны создать Лигу Наций.

1926 - в городке Ганнибал (шт. Миссури) воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру.

1949 - в Москве закрыт Камерный театр режиссера Александра Таирова, «который на деле являлся носителем буржуазно-космополитических и формалистических тенденций», коллектив «не обрел нового творческого лица и не сумел твердо встать на путь социалистического искусства».

1950 - теледебют Фрэнка Синатры на канале NBC. Он выступал вместе с комиком Бобом Хоупом (Bob Hope).

1971 - в присутствии 103000 зрителей, состоялся прощальный матч Льва Яшина. В этом матче сборная клубов всесоюзного спортобщества «Динамо» (в матче участвовали мастера из Москвы, Киева и Тбилиси), играла против сборной звезд Мира, за которую играли Эйсебио, Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие другие. Игра окончилась счетом 2:2.

1993 - отмена в России уголовного преследования за гомосексуализм.

1994 - создана группа «Сплин».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 мая. Какие праздники будут завтра?

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