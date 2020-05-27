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ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Крыму
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в Крыму и еще восьми регионах России.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.
«ФСБ пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении.
В целом из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, 3 гранатомета, а также 35 гранат, 20 кг взрывчатых веществ, свыше 16 тысяч патронов различного калибра.
В ЦОС добавили, что прекращена деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, которые были оснащены специализированным оборудованием.
29 апреля ЦОС сообщил о ликвидации подпольных оружейных мастерских в ряде регионов России, в том числе в Крыму и Севастополе.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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