ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность подпольных оружейников в Крыму и еще восьми регионах России.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

«ФСБ пресечена деятельность жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Крым, Удмуртской Республики, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении.

В целом из незаконного оборота изъято 188 единиц огнестрельного оружия: 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок и карабинов, 82 пистолета и револьвера, 3 гранатомета, а также 35 гранат, 20 кг взрывчатых веществ, свыше 16 тысяч патронов различного калибра.

В ЦОС добавили, что прекращена деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, которые были оснащены специализированным оборудованием.

29 апреля ЦОС сообщил о ликвидации подпольных оружейных мастерских в ряде регионов России, в том числе в Крыму и Севастополе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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