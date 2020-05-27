День города Симферополя отпразднуют в онлайн-режиме

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В этом году мероприятия, посвященные празднованию Дня города Симферополя, пройдут в онлайн-режиме.

Об этом сообщили в администрации Симферополя.

«В условиях режима «повышенной готовности» принято решение все праздничные мероприятия ко Дню города провести в онлайн-режиме», - пояснил замглавы администрации Владимир Осипенко.

По его словам, уже стартовал конкурс детского творчества «Мы – Симферополю!» по номинациям: «Воспеваю любимый город» - авторские стихи и проза о городе, «Символ Симферополя» - изготовление символа города – Пчелки, «С днем рождения» - творческие работы декоративно-прикладного направления, «О родном городе с любовью…» - конкурс рисунков, отражающих любимые уголки города.

Также Осипенко сообщил о завершении подготовки онлайн-тура по Симферополю «Я люблю Симферополь, потому...», который будет транслироваться на сайте Музея истории города.

5 июня состоится онлайн-флешмоб «Мы вместе», а на экранах города, на сайте администрации и в соцсетях будут транслироваться видеопоздравления школ искусств. Городской центр эстрадного искусства проведет концертные программы онлайн, а в библиотеках города будут подготовлены онлайн-выставки.

Напомним, ранее глава муниципального образования Виктор Агеев сообщал, что 236-ю годовщину со дня основания крымской столицы мы будем отмечать в рамках режима «повышенной готовности». «Поэтому на улицах массового скопления людей быть не должно. Кроме того, это будет выходной праздничный день, и мы должны усилить охрану общественного порядка в городе и контроль за соблюдением мер пожарной безопасности», - сказал Агеев.

Напомним, Симферополь был основан в 1784 году, день рождения город отмечает в первое воскресенье июня. В 2020 году праздничная дата выпадает на 7 июня.

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