Бывший духовник Поклонской запрещен в служении после проклятий в адрес чиновников

Схиигумен Сергий (Романов) | фото © Крым.реалии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Наконечный) запретил в служении схиигумена Сергия (Романова), который во время проповеди 25 апреля проклял представителей церковных и светских властей, принимавших решение о закрытии храмов во время эпидемии коронавирусной инфекции.

Указ выложен на сайте Екатеринбургской епархии РПЦ, информирует Радио Свобода.

«Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву. Теперь я вынужден обратиться к вам перед лицом всей церкви, в надежде быть услышанным хотя бы на этот раз», – говорится в тексте указа.

В нем упоминается, что Романов принимал Великую Схиму – особо строгое монашество, и при этом отрицал мир и волю, и мирские похоти.

Сергию запрещено покидать территорию Иоанно-Богословского мужского монастыря. Его так же лишили права ношения наперсного креста, выдаваемого священникам при рукоположении. Епископ предложил ему послужить церкви «безмолвием, затвором и молитвой, чего так не хватает современному бурному и многомятущемуся миру».

Схиигумен несколько раз заявлял, что пандемия коронавируса – выдумка злых сил, которые хотят провести «чипизацию населения». Известна стала его проповедь, в которой он критиковал закрытие храмов РПЦ на время карантина, заявив, что это делалось под давлением «богоборческих властей», духовным руководством вместе с «предтечами Антихриста». Свои заявления он сопровождал антисемитскими выпадами.

Формально РПЦ не закрывала храмы на время пандемии, чаще всего это решалось на уровне епархий и региональных властей.

Романов – авторитетный среди части ультраконсерваторов в РПЦ екатеринбургский монах и священник. Его называют одним из лидеров «царебожников» – группы прихожан и духовенства РПЦ, особенно сильно почитающих последнего коронованного русского императора Николая Второго и его семью. Они почти не контролируются епископатом и часто состоят в оппозиции к РПЦ.

Его также называли духовником экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы России Натальи Поклонской, которая выступала с ультраортодоксальных позиций, требуя, в частности, запрета фильма «Матильда» о Николае II. Впоследствии Поклонская пересмотрела взгляды и начала публично полемизировать с ультраконсерваторами. СМИ писали о ее разрыве с Сергием. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Поклонская заявила, что у нее нет духовника.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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