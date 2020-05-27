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Коронавирус в Крыму

Аксенов поручил ученым Крыма мониторить ситуацию с коронавирусом

08:16 среда, 27 мая 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его указу на базе «Крымского федерального университета имени Вернадского» (КФУ) создан центр мониторинга и оценки мер по противодействию COVID-19.

«В задачи центра входит анализ ситуации в области здравоохранения и экономики, а также подготовка предложений по оптимальному функционированию данных сфер в условиях пандемии», – написал Аксенов в Фейсбуке.

Он утверждает, что «Крым начал поэтапный выход из режима ограничений».

«Мы обязаны найти «золотую середину» между неоправданными ограничениями и неоправданным риском, избежать решений, которые могут замедлить восстановление экономики, и в то же время не поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. В этом плане мы очень рассчитываем на наших ученых, на огромный научный, интеллектуальный потенциал КФУ», – пояснил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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