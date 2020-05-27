Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сезон 2020: россияне не хотят соблюдать социальную дистанцию на пляжах ● В Крыму резко выросло число госпитализированных с пневмонией ● Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор ● В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки ● Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция
Аксенов поручил ученым Крыма мониторить ситуацию с коронавирусом
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его указу на базе «Крымского федерального университета имени Вернадского» (КФУ) создан центр мониторинга и оценки мер по противодействию COVID-19.
«В задачи центра входит анализ ситуации в области здравоохранения и экономики, а также подготовка предложений по оптимальному функционированию данных сфер в условиях пандемии», – написал Аксенов в Фейсбуке.
Он утверждает, что «Крым начал поэтапный выход из режима ограничений».
«Мы обязаны найти «золотую середину» между неоправданными ограничениями и неоправданным риском, избежать решений, которые могут замедлить восстановление экономики, и в то же время не поставить под угрозу жизнь и здоровье людей. В этом плане мы очень рассчитываем на наших ученых, на огромный научный, интеллектуальный потенциал КФУ», – пояснил Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Никитском саду расцвели высокорослые гибридные ирисы. В Никитском саду – пик цветения высокорослых гибридных ирисов, сообщает пресс-служба НБС.
Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади. В администрации Ялты сообщают, что город примет участие во всероссийском конкурсе «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений» для получения денег на ремонт одной из городских площадей.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно. Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Власти Симферополя обещают реконструировать восемь общественных пространств. Власти запланировали на 2020 год реконструкцию восьми общественных пространств в Симферополе.
Власти Крыма направили правительству России предложения по запуску работы туротрасли
Власти Крыма направили правительству России предложения по мерам дополнительной поддержки и по запуску работы туристической отрасли на полуострове.
Власти Севастополя утверждают, что Украина внесла в «черный список» более восьми тысяч горожан
Омбудсмен Севастополя Павел Буцай утверждает, что более 8 тысяч севастопольцев находятся, как он выразился, в «черных списках» Украины.
В Крыму накрыли конверт-центр, в котором обналичили более миллиарда рублей
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Крыму деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму
За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
22 часа назад
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
20 часов назад
Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция
17 часов назад
Зеленскому предложили сделать въезд в Крым платным
22 часа назад
Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор
За минувшие сутки в обсерваторы Крыма было направлено 60 человек, которые прибыли на полуостров из-за границы и других регионов РФ.