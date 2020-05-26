Происшествия
Женщина с двумя детьми застряла в машине на Меганоме
Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с двумя детьми, чей автомобиль провалился в промытую часть дороги на мысе Меганом.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
В связи с ухудшением погодных условий на территории полуострова прошли дожди, которые размыли грунт, вследствие чего передвижение в горно-лесной зоне на личном автотранспорте стало затруднено.
Так, например, 23.05, в 16:50 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на мысе Меганом (ГО Судак) автомобиль «SsangYong Kyron» провалился передней частью в промытую часть дороги, самостоятельно выехать не может.
В связи с тем, что вместе с женщиной в авто находятся двое несовершеннолетних детей, и наступлением темного времени суток необходима помощь спасателей.
К месту вызова выдвинулась дежурная смена специалистов Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и одной единицы техники.
Как сообщили в ведомстве, по прибытии к предполагаемому месту сотрудники МЧС Республики Крым обнаружили заявителей и приступили к работам: «С помощью лебедки и такелажного оборудования, спасатели эвакуировали автомобиль в безопасное место. К счастью, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», — отметил министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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