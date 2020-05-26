Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +17
море +15

Власть

Зеленскому предложили сделать въезд в Крым платным

10:03 вторник, 26 мая 2020
Зеленскому предложили сделать въезд в Крым платным

фото © Корреспондент

На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением к Владимиру Зеленскому сделать въезд в Крым платным для нерезидентов.

Причем это должно касаться как украинцев, так и жителей других стран.

«Стоимость въезда будет 250 гривен с человека (667 рублей). Все деньги, которые Украина возьмет за проезд, отдать Херсонской области на развитие морских курортов, таких как Скадовск, Железный порт, Лазурное, Геническ и Арабатская стрелка. Если за сезон в Крым приедут, например, 500 000 человек, то Херсонщина заработает 125 миллионов гривен (333,5 млн рублей - ред.)», - подсчитал автор петиции.

По мнению инициатора «сбора», вложенные в украинские курорты деньги дадут им возможность конкурировать с Крымом.

«Получается, чем больше людей поедет в Крым, тем больше обогатятся морские курорты Херсонщины», - пишет автор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополье власти вводят запрет на продажу алкоголя в День защиты детей. Власти Севастополя сообщают о запрете розничной продажи алкогольной продукции 1 июня, когда отмечается Международный День защиты детей.

«Оговорочка по Фрейду» - крымские соцсети о скандале в Алуште. Глава администрации Алушты Галина Огнева оскандалилась из-за неосторожно брошенной фразы о собаках.

Экс-губернатор Севастополя не смог прилететь на свой суд. В Удмуртии сегодня, 22 мая, должны были рассматривать административное дело о мелком хулиганстве экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками. Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму

Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму

За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Власть
В севастопольских пабликах начали агитировать школьников переезжать во Львов

В севастопольских пабликах начали агитировать школьников переезжать во Львов

Учеников старших классов Севастополя приглашают окончить школу на территории материковой Украины и поступить в одно из высших учебных заведений страны.

Власть
Укус льва в «Тайгане»: суд продлил меру пресечения Зубкову до 3 августа

Укус льва в «Тайгане»: суд продлил меру пресечения Зубкову до 3 августа

Белогорский районный суд Крыма продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров

С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации