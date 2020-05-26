Власть
Зеленскому предложили сделать въезд в Крым платным
фото © Корреспондент
На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением к Владимиру Зеленскому сделать въезд в Крым платным для нерезидентов.
Причем это должно касаться как украинцев, так и жителей других стран.
«Стоимость въезда будет 250 гривен с человека (667 рублей). Все деньги, которые Украина возьмет за проезд, отдать Херсонской области на развитие морских курортов, таких как Скадовск, Железный порт, Лазурное, Геническ и Арабатская стрелка. Если за сезон в Крым приедут, например, 500 000 человек, то Херсонщина заработает 125 миллионов гривен (333,5 млн рублей - ред.)», - подсчитал автор петиции.
По мнению инициатора «сбора», вложенные в украинские курорты деньги дадут им возможность конкурировать с Крымом.
«Получается, чем больше людей поедет в Крым, тем больше обогатятся морские курорты Херсонщины», - пишет автор.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополье власти вводят запрет на продажу алкоголя в День защиты детей. Власти Севастополя сообщают о запрете розничной продажи алкогольной продукции 1 июня, когда отмечается Международный День защиты детей.
«Оговорочка по Фрейду» - крымские соцсети о скандале в Алуште. Глава администрации Алушты Галина Огнева оскандалилась из-за неосторожно брошенной фразы о собаках.
Экс-губернатор Севастополя не смог прилететь на свой суд. В Удмуртии сегодня, 22 мая, должны были рассматривать административное дело о мелком хулиганстве экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Коммунисты России требуют уволить главу Алушты за скандал с собаками. Председатель ЦК партии Коммунисты России Максим Сурайкин просит главу Крыма Сергея Аксенова уволить главу администрации Алушты Галину Огневу.
Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму
За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
В севастопольских пабликах начали агитировать школьников переезжать во Львов
Учеников старших классов Севастополя приглашают окончить школу на территории материковой Украины и поступить в одно из высших учебных заведений страны.
Укус льва в «Тайгане»: суд продлил меру пресечения Зубкову до 3 августа
Белогорский районный суд Крыма продлил меру пресечения по «запрету определенных действий» в отношении крымского бизнесмена, владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова по делу укушенной туристки Ольги Соломиной.
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
19 часов назад
В Крыму COVID-19 за сутки выявлен у шести человек
24 часа назад
Два человека с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
22 часа назад
В Севастополе заработал автовокзал: как будут проверять пассажиров
С 25 мая заработал автовокзал Севастополя, который не функционировал с начала апреля.