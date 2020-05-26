Зеленскому предложили сделать въезд в Крым платным

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На сайте официального интернет-представительства президента Украины появилась петиция с предложением к Владимиру Зеленскому сделать въезд в Крым платным для нерезидентов.

Причем это должно касаться как украинцев, так и жителей других стран.

«Стоимость въезда будет 250 гривен с человека (667 рублей). Все деньги, которые Украина возьмет за проезд, отдать Херсонской области на развитие морских курортов, таких как Скадовск, Железный порт, Лазурное, Геническ и Арабатская стрелка. Если за сезон в Крым приедут, например, 500 000 человек, то Херсонщина заработает 125 миллионов гривен (333,5 млн рублей - ред.)», - подсчитал автор петиции.

По мнению инициатора «сбора», вложенные в украинские курорты деньги дадут им возможность конкурировать с Крымом.

«Получается, чем больше людей поедет в Крым, тем больше обогатятся морские курорты Херсонщины», - пишет автор.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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