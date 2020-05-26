Власти Севастополя утверждают, что Украина внесла в «черный список» более восьми тысяч горожан

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Омбудсмен Севастополя Павел Буцай утверждает, что более 8 тысяч севастопольцев находятся, как он выразился, в «черных списках» Украины.

По его информации, это те жители Севастополя, которые «совершили государственную измену и подлежат аресту».

Об этом он сказал на заседании парламента Севастополя.

«Оказавшись по ту сторону российско-украинской границы, севастопольцы и крымчане в любой момент могут быть предъявлены произвольному задержанию, обвинению в антигосударственной деятельности, сеператизме, заключены под стражу», – говорится в презентации Буцая на заседании парламента.

Он сообщил, что точного числа жителей Крыма и Севастополя, которые были арестованы на материковой части Украины, у него нет.

Ранее власти Севастополя не раз призывали жителей города отказаться от поездок на материковую часть Украины.

В ответ на это в представительстве президента Украины в АРК заявили об отсутствии «притеснений» крымчан на материковой части Украины. В ведомстве отметили, что на подконтрольной Украины территории «не только безопасно, но и демократично».

Прокуратура АРК сообщала ранее, что направила в суд 68 обвинительных актов в отношении экс-депутатов крымского парламента и 30 в отношении бывших депутатов Севастопольского городского совета, «которые способствовали аннексии полуострова».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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