Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов

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Отельерам республики представят рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти.

Отели и санатории Крыма готовы принять туристов, как только получат рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за пандемии ограничений для внутреннего туризма, сообщил в понедельник ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Правительство России начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма с 1 июня, сообщил на совещании о перспективах восстановления туристической отрасли вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что приоритет - это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. Он также рекомендовал регионам провести подготовку к приему туристов.

«С мая-апреля ведется , - сказал Черняк, отвечая на вопрос ТАСС, готовится ли курортная отрасль Крыма к курортному сезону. - Насколько я знаю, многие объекты уже закупили все, что требуется и готовы к открытию. Нужно только одобрение, я думаю, откроемся мы очень быстро».

В течение недели власти Крыма планируют представить отельерам рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти. «Все зависит от тех рекомендаций, которые даст Роспотребнадзор. Потому что для больших объектов это одно должно быть, для малого и среднего бизнеса - совсем другое», - пояснил Черняк.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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