В Ялте нашли женщину, сбившую мопедиста и сбежавшую с места ДТП

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Ялте установлен водитель, скрывшийся с места ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

23 мая примерно в 13 часов 30 минут в г. Ялта на ул. Руданского произошло ДТП.

Неизвестный водитель, управляя автомобилем «Хонда CR-V», двигаясь со стороны ул. Московской — в сторону ул. Рузвельта, совершил наезд на мопед «Хонда Дио». После чего, в нарушении установленных правил, виновник с места ДТП скрылся. В результате происшествия водитель мопеда, гражданин 2001 года рождения, был доставлен в больницу.

Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, инспекторам отдела ГИБДД УМВД России по г. Ялте удалось установить правонарушителя. Им оказалась 39-летняя местная жительница. По имеющимся данным, гражданка, управляя легковым автомобилем, не выдержала дистанцию до движущегося впереди мопеда, в результате чего произошло столкновение.

Сотрудниками полиции в отношении гражданки составлен административный протокол по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).

Согласно постановлению суда, женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения и лишена права управления транспортными средствами сроком на один год.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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