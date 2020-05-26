В Украине заочно арестовали живущего в Севастополе экс-министра обороны

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Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции, отметили в Офисе генпрокурора.

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщает Офис генпрокурора во вторник, 26 мая.

«По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора, Печерский районный суд Киева 25 мая 2020 избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля 2014 года по 20 февраля 2014 в центральной части Киева», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что в этом уголовном деле расследуется организация экс-президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Речь идет о превышении власти рядом бывших топ-чиновников, которое привело к массовым жертвам на Майдане.

«Решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывшего министра обороны Украины процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)», – добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, во время Евромайдана министерство обороны возглавлял Павел Лебедев. В конце февраля он уехал из Киева в Севастополь.

Ранее в мае Печерский райсуд Киева снова заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича, но на этот раз по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

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