В Симферополе парень на коне стал участником дорожного движения

По одной из главных улиц крымской столицы парень передвигался на коне, сообщают очевидцы в соцсети.

Местные жители в комментариях под фото оценили экологичный способ передвижения:

— А что, сплошные плюсы! От экономии на штрафах, до дорожного сбора и бензина.

— Тоже себе лошадь хочу! И домик для нее. Экологично!

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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