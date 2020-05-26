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Власть

В севастопольских пабликах начали агитировать школьников переезжать во Львов

В севастопольских пабликах начали агитировать школьников переезжать во Львов

Львовский национальный университет им. Ивана Франко | фото © pixabay.com

Учеников старших классов Севастополя приглашают окончить школу на территории материковой Украины и поступить в одно из высших учебных заведений страны.

Соответствующая запись появилась на стене одной из популярных среди жителей города групп в социальной сети «ВКонтакте».

Организаторы предлагают сопровождение во время одного или двух лет обучения в 10-м и/или 11-м классах, а также помощь во время прохождения экзаменов и поступления в украинский вуз.

«Прожив год или два во Львове, ваш ребенок окунется в мир украинской культуры, откроет для себя новые грани украинского языка, узнает о традициях, которые поразят сполна! Приглашаем обогатиться духовно и усовершенствоваться умственно!» — говорится в записи, опубликованной в группе «Подслушано в Севастополе».

Перейдя по указанной в публикации ссылке, пользователи узнают подробности специальной программы. Участникам предлагается обучение во львовской школе с проживанием в украиноязычной семье, обеспечение питанием, досугом, репетиторами и всем необходимым для обучения. После выпуска из школы абитуриенту будет предложено поступить в одно из высших учебных заведений Львова или других городов Украины.

Примечательно, что запись появилась в группе, которая специализируется на красивых снимках Севастополя, а также новостях города-героя, в том числе с ресурсов органов власти. Высказались в комментариях и сами представители группы «Подслушано в Севастополе».

«Друзья. Рекламный пост был опубликован через биржу ВК. Отменить его не было возможности», — написали администраторы сообщества.

В Украине никогда не скрывали, что намерены бороться за абитуриентов из Крыма, заманивая их льготами и упрощенными программами поступления.

В 2018 году, по словам первого заместителя главы комитета Верховной Рады по науке и образованию, проректора Херсонского госуниверситета Александра Спиваковского, по всем украинским вузам обучалось около 1000 студентов из Крыма.

В тексте использованы материалы: Форпост

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