В Севастополе возобновляется спор между Минобороны РФ и администрацией города

В суде возобновляется спор между Министерством обороны РФ и администрацией Севастополя из-за пляжа «Толстяк».

Летом прошлого года военное ведомство отсудило пляж у города. Власти подали апелляцию. Сторонам было предложено заключить мировое соглашение.

Но процесс застопорился из-за пандемии. Сегодня процесс возобновится.

«По факту – есть труднопреодолимые разногласия между военными и гражданскими властями. Мировое (или его отсутствие) определит, преодолимы ли они вообще, – пишет telegram-канал «Приключения губернатора». – Интересно, что придется отдать взамен».

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