Власть
В Севастополе возобновляется спор между Минобороны РФ и администрацией города
В суде возобновляется спор между Министерством обороны РФ и администрацией Севастополя из-за пляжа «Толстяк».
Летом прошлого года военное ведомство отсудило пляж у города. Власти подали апелляцию. Сторонам было предложено заключить мировое соглашение.
Но процесс застопорился из-за пандемии. Сегодня процесс возобновится.
«По факту – есть труднопреодолимые разногласия между военными и гражданскими властями. Мировое (или его отсутствие) определит, преодолимы ли они вообще, – пишет telegram-канал «Приключения губернатора». – Интересно, что придется отдать взамен».
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинские политики декларируют бизнес и недвижимость в Крыму. Украинские политики и чиновники продолжают декларировать свое имущество и активы на полуострове.
В Севастополье власти вводят запрет на продажу алкоголя в День защиты детей. Власти Севастополя сообщают о запрете розничной продажи алкогольной продукции 1 июня, когда отмечается Международный День защиты детей.
«Оговорочка по Фрейду» - крымские соцсети о скандале в Алуште. Глава администрации Алушты Галина Огнева оскандалилась из-за неосторожно брошенной фразы о собаках.
Экс-губернатор Севастополя не смог прилететь на свой суд. В Удмуртии сегодня, 22 мая, должны были рассматривать административное дело о мелком хулиганстве экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
В Крыму накрыли конверт-центр, в котором обналичили более миллиарда рублей
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Крыму деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Севастопольские спелеологи обнаружили новую пещеру на юге Крыма
Севастопольский клуб спелеологов обнаружил и вскрыл новую вертикальную пещеру глубиной 100 метров в горах на юге Крыма.
В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки
Сегодня в 14:00 парк-памятник «Алупкинский» и придворцовая территория Массандровского дворца-музея Александра III открылись в режиме ограниченного посещения.
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
23 мая
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
вчера
Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса
В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.