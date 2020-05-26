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Власть

В Севастополе возобновляется спор между Минобороны РФ и администрацией города

В суде возобновляется спор между Министерством обороны РФ и администрацией Севастополя из-за пляжа «Толстяк».

Летом прошлого года военное ведомство отсудило пляж у города. Власти подали апелляцию. Сторонам было предложено заключить мировое соглашение.

Но процесс застопорился из-за пандемии. Сегодня процесс возобновится.

«По факту – есть труднопреодолимые разногласия между военными и гражданскими властями. Мировое (или его отсутствие) определит, преодолимы ли они вообще, – пишет telegram-канал «Приключения губернатора». – Интересно, что придется отдать взамен».

В тексте использованы материалы: Новый день

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