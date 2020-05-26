Коронавирус в Крыму
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В Севастополе подтвердился еще один случай COVID
В Севастополе за прошедшие сутки был выявлен еще один заболевший новой коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
По данным городских властей, человек заразился из-за контакта с ранее заболевшим пациентом.
«Еще трех человек выписали после выздоровления», - отметили в пресс-службе.Всего с учетом обновленных данных с начала пандемии в Севастополе подтвердилось 158 случаев новой коронавирусной инфекции. В 119 случаях пациенты выздоровели, три человека умерло.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 94 человек, в городской больнице №9 – 78. Под наблюдением по месту жительства – 601 человек», - сообщили в правительстве.
Ранее врио губернатора города Михаил Развожаев предупредил, что к 1 июня город точно не готов будет открыться для туристов. Это произойдет ближе к середине июня после того, как удастся разработать и внедрить систему экспресс-тестирований на въезде в город.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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