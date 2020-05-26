В Севастополе на участке заживо закопали десять щенят

Супруги из Севастополя после долгого отсутствия приехали на свой дачный участок и услышали слабый писк.

Оказалось, жалобные звуки издавали новорожденные щенки. Трое из них находились на поверхности, еще семеро были закопаны на участке заживо. О случившемся семейная пара: Елена и Максим Митяй сообщили в полицию и журналистам «Вести Крым».

«Обратили внимание на земляную насыпь, из-под которой виднелась половинка щенка. Я обратила внимание, что он еще дышит – Максим <супруг, – прим.> начал его раскапывать и в этот момент он обнаружил, что под землей находятся еще шестеро щенков, трое из которых, к сожалению, уже были мертвы», – рассказала Елена Митяй.

Супруги проконсультировались с ветеринаром: отмыли и накормили собачек. Позже пара связалась с волонтерами, которые помогли найти уцелевшим щенкам новый дом.

Сейчас двое малышей нашли свой дом в Севастополе, еще двое – находятся на передержке в Симферополе у волонтера Рушены Джепаровой. Остальным песикам, к сожалению, помощь неравнодушных людей не помогла.

Тем временем супруги Митяй, обнаружившие щенков, подали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Однако, по словам волонтера «Благотворительного фонда помощи бездомным животным» Ирины Коробовой, подобные поступки крайне редко заканчиваются наказанием. Отработанной практики нахождения людей, которые жестоко обращаются с животными, у нас, к сожалению, нет.

«Единственное, работает вторая часть 245 статьи (жестокое обращение животными в присутствии малолетнего). Был единственный случай в Севастополе, когда именно по этой части статье человека осудили. История имела общественный резонанс, и даже тогда было очень тяжело собрать законодательную базу», – сказала Ирина Коробова.

Да и сами жестокие случаи обращения с животными, по словам волонтера, перестали быть редкостью или исключением из правила. По словам девушки, жертвами таких действий чаще становятся щенки домашних собак, чьи хозяева считают негуманным стерилизовать животное, однако выставлять на улицу или вовсе убивать потомство – вполне нормальным.

«Мы сейчас работаем над этой проблемой. Наш фонд получил президентский грант, и мы сейчас занимаемся льготной стерилизации для животных, чьи хозяева являются малоимущими. Помогаем пенсионерам, инвалидам, матерям-одиночкам и так далее. Для того чтобы льготно стерилизовать их домашних питомцев, и чтобы они не выбрасывали жесточайшим образом малышей на улицу», – отметила волонтер фонда.

Напомним, что приют для животных в Севастополе планируется построить в 2021-2022 годах. Однако до сих пор не решено: на какое количество питомцев он будет рассчитан, а также, по какому принципу их будут отбирать. По словам активистов, в городе предварительно необходимо организовать бесплатную стерилизацию и чипирование, а также доработать закон, защищающих братьев наших меньших.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте нашли женщину, сбившую мопедиста и сбежавшую с места ДТП. Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Ялте установлен водитель, скрывшийся с места ДТП.

Под Судаком погиб подводный охотник. В Крыму в районе бухты Капсель погиб мужчина, занимавшийся подводной охотой.

В Севастополе ДТП закончилось дракой и пожаром. На площади Нахимова в Севастополе столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Mazda.

Крымчанин спустил деньги мамы на «женщин с низкой соцответственностью». В Симферополе сотрудники полиции задержали мужчину, который украл сбережения у собственной матери и потратил их на развлечения.