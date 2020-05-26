В Севастополе клещи покусали почти полсотни человек

В Севастополе почти полсотни человек обратились к медикам из-за укусов клещей в мае.

Об этом сообщается в пресс-службе правительства города со ссылкой на территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

«За период с 12 по 19 мая 2020 года обратились в различные лечебно-профилактические учреждения города Севастополя за медицинской помощью по поводу укусов клещей 47 человек, в том числе 43 ребенка до 14 лет. Случаи клещевого энцефалита, боррелиоза и других заболеваний, передающихся через укусы клещей, не регистрировались», – сказано в сообщении.

Ранее спасатели предупредили крымчан о начале сезона активности клещей на полуострове.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю утверждают, что в начале 2020 года на полуострове фиксировали в два раза больше укусов клещей, чем за аналогичный период прошлого года

В прошлом году в Крыму зарегистрировали 70 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) из-за укуса клещей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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