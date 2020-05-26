Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.4
воздух +16
море +16

Происшествия

В Севастополе ДТП закончилось дракой и пожаром

В Севастополе ДТП закончилось дракой и пожаром

фото © Крымское информационное агентство

На площади Нахимова в Севастополе столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Mazda.

Видео и фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В комментариях очевидцы рассказали, что произошло:

— Парень на «Ланосе» гнал и ударил «Мазду», после чего «Ланос» загорелся. Водитель «Мазды» перегнул палку — избил водителя «Ланоса», хотя он был уже пострадавший.Огонь практически моментально охватил весь автомобиль в результате замыкания проводки и разрыва топливной системы.

— Там была куча огнетушителей, но они могут помочь только в начале возгорания, а не когда машина уже охвачена огнем, — подчеркнул пользователь социальной сети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Загадочная машина улетела с обрыва в Казачьей бухте Севастополя. Ведутся поиски собственника транспортного средства и очевидцев произошедшего.

В Симферопольском районе опрокинулось авто с детьми. В Симферопольском районе вечером 24 мая произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали двое детей.

В Керчи перевернулась машина скорой помощи. В ночь с 24 на 25 мая в Керчи произошло ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи.

Полицейские задержали в аэропорту Симферополя нетрезвого авиадебошира. Транспортные полицейские задержали в аэропорту Симферополя нетрезвого авиадебошира.

Власть
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю

Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео

Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.

Коронавирус в Крыму
Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса

Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса

В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов

Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов

Отельерам республики представят рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации