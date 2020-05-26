В Севастополе ДТП закончилось дракой и пожаром

фото © Крымское информационное агентство

На площади Нахимова в Севастополе столкнулись автомобили Chevrolet Lanos и Mazda.

Видео и фото с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В комментариях очевидцы рассказали, что произошло:

— Парень на «Ланосе» гнал и ударил «Мазду», после чего «Ланос» загорелся. Водитель «Мазды» перегнул палку — избил водителя «Ланоса», хотя он был уже пострадавший.Огонь практически моментально охватил весь автомобиль в результате замыкания проводки и разрыва топливной системы.

— Там была куча огнетушителей, но они могут помочь только в начале возгорания, а не когда машина уже охвачена огнем, — подчеркнул пользователь социальной сети.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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