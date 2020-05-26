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В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки
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Сегодня в 14:00 парк-памятник «Алупкинский» и придворцовая территория Массандровского дворца-музея Александра III открылись в режиме ограниченного посещения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГАУК РК «Алупкинский музей-заповедник».
Придворцовая территория Воронцовского дворца-музея все еще закрыта для посещения.Пройти на территорию парка-памятника «Алупкинский» в условиях ограниченного режима посещения можно только через западные ворота со стороны автостанции города Алупка. Кроме того, при входе все посетители обязаны пройти процедуру термометрии, к которой допускаются только при наличии средств индивидуальной защиты (медицинские маски).
После процедуры термометрии, каждый посетитель получает Памятку посетителя с указанием даты и времени пропуска на территории указанных объектов. Одновременно на объекте могут находиться не более 300 человек.
Войти на территории объектов музея-заповедника в Алупке и Массандре возможно только один раз в сутки и находиться там не более трех часов подряд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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