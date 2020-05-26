В Никитском саду расцвели высокорослые гибридные ирисы

фото © Николай Носков

В Никитском саду – пик цветения высокорослых гибридных ирисов, сообщает пресс-служба НБС.

В культуре ирис известен более двух тысяч лет, что связано с его высокими декоративными качествами: цветок отличает не только изящная форма, но и богатейший диапазон радужных окрасок в самых разнообразных сочетаниях. Среди декоративных многолетников открытого грунта в НБС он занимает одно из ведущих мест.

«Нам достоверно известно, что интродукция представителей рода Iris L. в Никитском ботаническом саду началась с первых лет его существования, - говорит директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. - Так, первый директор НБС Христиан Стевен в своем списке декоративных растений за 1812-1820 годы упоминает 41 разновидность ириса. Однако следующие сведения об его интродукции относятся уже к XX веку: создание коллекции видовых ирисов, их испытание и выявление наиболее перспективных для Крыма сортов, целенаправленная интродукция ирисов началась в 70-е годы. С 1970 г. ирисами занимался ученый-агроном Николай Шелыгин, затем – Александр Красовский. Одним из результатов его работы стало выделение перспективных сортов для их использования в озеленении Крыма, а также в качестве родительских форм в селекции. На личном счету Александра Станиславовича – два отечественных сорта ириса бородатого, созданных им методом межсортовой гибридизации «Лунная Радуга» и «Скиф», и еще два сорта, выведенные в соавторстве с Ириной Улановской - «Христиан Стевен» и «Полет Фламинго».

В настоящее время интродукционные исследования сортов ириса в НБС продолжаются Ириной Улановской, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории цветоводства, куратором коллекции ирисов.

На сегодняшний день эта коллекция насчитывает 283 сорта интродукции и селекции НБС-ННЦ. Ученые внимательно отслеживают мировые тенденции, выбирая зарубежные сорта, которые приобретаются для Сада. Избранниками-счастливчиками становится только ирисы с ярко выраженными декоративными признаками.

Садовые группы ириса гибридного зацветают поочередно. Первыми стартуют сорта карликовой группы. Вслед за ними вступают среднерослые и позже всех – группа высокорослых ирисов.

К середине мая эти статные красавцы демонстрируют себя во всей красе. А в целом цветение ирисов в Саду (включая представителей всех трех вышеупомянутых групп) продолжается в течение достаточно длительного периода – 40-45 дней.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно. Население Севастополя выросло до 700 тысяч человек, сообщил в конце апреля президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Власти Симферополя обещают реконструировать восемь общественных пространств. Власти запланировали на 2020 год реконструкцию восьми общественных пространств в Симферополе.

Реконструкция спорткомплекса «Авангард» в Ялте ведется в круглосуточном режиме. Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Авангард» ведется согласно графика в круглосуточном режиме.

Власти опровергают вариант объединения Крыма и Севастополя. Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик против объединения города и Республики Крым в один субъект.