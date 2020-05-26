Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стало известно сколько приезжих в Крым уже отправили в обсерватор ● В парках Крыма разрешили гулять в маске, но только раз в сутки ● Как жителям Крыма попасть в Севастополь: инструкция ● Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса ● В Севастополе подтвердился еще один случай COVID
В Крыму резко выросло число госпитализированных с пневмонией
В Крыму за последние сутки в два раза выросло количество госпитализированных с пневмонией – с 6 до 13 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова.
Кроме этого, как сообщается, число госпитализированных с ОРВИ увеличилось с 13 до 17 человек. С подозрением на коронавирус на стационар забрали пятерых.
В Крыму за истекшие сутки зарегистрировано три новых случая коронавирусной инфекции.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 349 случаев новой коронавирусной инфекции. 26 из них – завозные из-за границы, еще 73 – из России и выявленные по контакту с ними. Выздоровевших за весь период – 154 человека. Умерли 11 человек, зараженных коронавирусом, трое из них, по данным властей, умерли из-за коронавируса. В Севастополе – 158 заражений COVID-19, трое умерли.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса. В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.
В Севастополе подтвердился еще один случай COVID. В Севастополе за прошедшие сутки был выявлен еще один заболевший новой коронавирусной инфекцией, об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.
Коронавирус не сдается: новые случаи заражения в Крыму. За минувшие сутки в Крыму выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
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