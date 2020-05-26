Происшествия
В Крыму подделывали косметику мировых брендов
Крымчане подделывали парфюмерию и косметику мировых брендов на общую сумму более двух миллионов рублей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.
Фигурантами угловного дела стали пятеро крымчан, которые подделывали косметику с популярными логотипами в одной из арендуемых квартир. Продукцию планировали продавать в магазинах Крыма.
Подозреваемым грозит до шести лет за решеткой и 500 тысяч рублей штрафа.
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Украине за госизмену будут судть экс-судью из Симферополя. Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи из Крыма, которая по информации ведомства, обвиняется в государственной измене.
Въезд туристов в Крым: что известно о правилах на данный момент. Правительство Крыма усиливает меры по контролю за въездом на территорию Республики жителей других субъектов Российской Федерации.
В Крыму полиции пришлось усмирять угрожавшего ножом дебошира. Домашняя вечеринка чуть не закончилось трагедией в Нижнегорском районе: раздухарившийся от алкоголя мужчина начал угрожать ножом своей сожительнице.
Суд в Крыму запретил деятельность восьми предприятий-нарушителей санитарных норм. Крымские суды приостановили деятельность восьми предприятий, которые функционировали с нарушениями санитарных норм.
Уничтожили под корень: крымчане в шоке от того как тракторы прошлись по маковому полю фото, видео
Тракторы скосили поле маков в Кара-Кобинской долине, неподалеку от села Терновки.
Печальная статистика: сколько человек умерло в Крыму от коронавируса
В Республике Крым с начала пандемии умерло 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, но причиной смерти COVID-19 признан только в трех случаях.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Севастополь останется закрытым для остальных крымчан городом
С 25 мая в обычном режиме начинает работать перевозка пассажиров между Республикой Крым и Севастополем.
23 мая
«Крым - оторванное от жизни место»: как россияне переезжают на полуостров и возвращаются обратно
23 часа назад
Власти Крыма заявили, что курорты подготовлены к приему туристов
Отельерам республики представят рекомендации по проведению курортного сезона, которые разрабатывают федеральные власти.