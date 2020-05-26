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Происшествия

В Крыму подделывали косметику мировых брендов

13:33 вторник, 26 мая 2020

Крымчане подделывали парфюмерию и косметику мировых брендов на общую сумму более двух миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Крыму.

Фигурантами угловного дела стали пятеро крымчан, которые подделывали косметику с популярными логотипами в одной из арендуемых квартир. Продукцию планировали продавать в магазинах Крыма.

Подозреваемым грозит до шести лет за решеткой и 500 тысяч рублей штрафа.

В тексте использованы материалы: МК

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