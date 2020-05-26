Власть
В Крыму не ожидают массовых увольнений
По результатам правительственного мониторинга ни одно предприятие Крыма не планирует массового высвобождения сотрудников в ближайшее время.
Об этом во время онлайн-конференции сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
— Мы на сегодняшний день видим количество безработных, но если у нас было, например, на 1 марта 5 тысяч, то на 1 мая безработных зарегистрировано 20 тысяч. Пока эта цифра, скажем так, соответствует тем данным, которые мы видим при мониторинге предприятий, — сообщила Кивико, отметив, что по результатам мониторинга пока ни одно предприятие в Крыму не планирует массового высвобождения сотрудников.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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