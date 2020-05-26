В Крыму не ожидают массовых увольнений

По результатам правительственного мониторинга ни одно предприятие Крыма не планирует массового высвобождения сотрудников в ближайшее время.

Об этом во время онлайн-конференции сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

— Мы на сегодняшний день видим количество безработных, но если у нас было, например, на 1 марта 5 тысяч, то на 1 мая безработных зарегистрировано 20 тысяч. Пока эта цифра, скажем так, соответствует тем данным, которые мы видим при мониторинге предприятий, — сообщила Кивико, отметив, что по результатам мониторинга пока ни одно предприятие в Крыму не планирует массового высвобождения сотрудников.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму на следующей неделе решат судьбу не возобновившего работу бизнеса. Во вторник следующей недели руководство Крыма проведет совещание с представителями еще закрытых сфер бизнеса и определит их дальнейшую судьбу.

«Многие не откроются»: власти оценили состояние бизнеса в Крыму. Крымскому правительству необходимо продумать дополнительные меры поддержки для тех сфер бизнеса в Крыму, которым до сих пор запрещено работать.

В Крыму к работе вернулись свыше 7000 организаций. Свыше 7 тысяч организаций подали уведомление об осуществлении деятельности в период «повышенной готовности» с 18 мая.

Власти Крыма попросили правительство РФ помочь местным предпринимателям. Правительство Крыма обратилось в федеральный центр с просьбой о помощи для тех крымских предприятий, которые не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей в связи с коронавирусом и не могут претендовать на господдержку.