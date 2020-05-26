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В Крыму накрыли конверт-центр, в котором обналичили более миллиарда рублей
фото © Новости Крыма
Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли в Крыму деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные при помощи фиктивных сделок вывели в теневой оборот более миллиарда рублей.
«Злоумышленники обналичивали денежные средства различных коммерческих организаций путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. В соответствии с заранее разработанными схемами участники сообщества переводили безналичные деньги клиентов на счета подконтрольных предприятий, после чего обращали их в наличную форму. За свои услуги сообщники получали комиссионное вознаграждение в размере от 7 до 12% от перечисленных средств», – сообщила Волк.
Полицейские задержали предполагаемых организаторов, бухгалтеров, а также участников, отвечающих за юридическое сопровождение деятельности группы, в том числе по регистрации фирм и расчетных счетов. «По предварительным данным, в результате противоправной деятельности таким образом в «теневой» оборот было выведено более миллиарда рублей, а членами преступного сообщества получен незаконный доход в сумме более 110 миллионов рублей», – добавила Волк.
Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), частям 1 и 2 статьи 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) УК РФ. Все фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, сотрудниками полиции, СК России и Росфинмониторингом привлекли к ответственности клиентов преступной группы. Взысканы суммы неуплаченных налогов в размере более 100 миллионов рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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