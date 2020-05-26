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Власть

В Алуште на набережной установили чучела животных

16:24 вторник, 26 мая 2020
Алушта

В Профессорском уголке, примыкающем к главному променаду Алушты, в качестве украшения установили чучела животных: кабана, лисы и барсука.

Фото местные жители опубликовали в соцсети.

В комментариях алуштинцы сочли такое нововведение слишком своеобразным:

— Это еще зачем? Море, кактусы … и эта жуть.

— От солнца и дождя чучела облезут.

Как сообщали Новости Крыма, глава администрации Алушты Галина Огнева оскандалилась из-за неосторожно брошенной фразы о собаках.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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