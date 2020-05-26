Власть
В Алуште на набережной установили чучела животных
В Профессорском уголке, примыкающем к главному променаду Алушты, в качестве украшения установили чучела животных: кабана, лисы и барсука.
Фото местные жители опубликовали в соцсети.
В комментариях алуштинцы сочли такое нововведение слишком своеобразным:
— Это еще зачем? Море, кактусы … и эта жуть.
— От солнца и дождя чучела облезут.
Как сообщали Новости Крыма, глава администрации Алушты Галина Огнева оскандалилась из-за неосторожно брошенной фразы о собаках.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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